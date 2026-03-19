Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.602,50USD pro Feinunze und notiert damit -4,70 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,50USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -6,64 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,18USD und verzeichnet ein Plus von +2,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 98,47USD und verzeichnet ein Plus von +2,26 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.461,00 USD -2,14 % Platin 1.954,50 USD -4,10 % Kupfer London Rolling 12.184,00 USD -1,20 % Aluminium 3.271,57 PKT -4,70 % Erdgas 3,150 USD -1,58 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -6,64 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.03.26, 17:29 Uhr.