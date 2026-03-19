ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Hellofresh auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 3,50 Euro
- DZ Bank stuft Hellofresh von Halten auf Verkaufens
- Fairer Wert von fuenf auf dreipunktfuenf gekapptes
- Thomas Maul sieht Kochbuch der Enttaeuschungen und
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 3,876 auf Tradegate (19. März 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -19,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,06 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 674,06 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +55,04 %/+106,72 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 3,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.
Ausblick HF und Zahlen Q1 wieder schwach... Nach den vorläufigen Zahlen hätte ich es aber noch schlimmer erwartet...
Das Problem ist, dass jetzt wieder argumentiert wird "so schlecht waren die Zahlen nicht" und "für die Zahlen ist der Kurs viel zu niedrig". Alles richtig!
"Die Produktkategorie Kochboxen verbesserte ihre Performance das vierte Quartal in Folge, in dem sich der währungsbereinigte Umsatzrückgang stetig verlangsamte."