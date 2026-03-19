DZ Bank senkt Hellofresh auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 3,50 Euro

Das Problem ist, dass jetzt wieder argumentiert wird "so schlecht waren die Zahlen nicht" und "für die Zahlen ist der Kurs viel zu niedrig". Alles richtig!





Es geht aber nicht um die aktuellen Zahlen... klar ist HF absurd niedrig bewertet für den Umsatz und das EBITDA des letzten Quartals. Börse preist aber die Zukunft ein und bei HF konkret, dass das Geschäftsmodell scheitern wird. D.h. entscheidend ist nicht, wer heute eine Kochbox kauft oder dass ich mein EBITDA kurzfristig pushen kann in dem ich einfach Kosten reduziere, sondern wieviele Leute sich im Jahr 2028, 2030 noch für Kochboxen interessieren.





Es gibt keinen einzigen Trend, der irgendwie positiv auf 2030 blicken lässt. Wirklich keinen einzigen... Kochboxen sinken seit X Quartalen, RTE wurde von der prognostizierten Wachstumskanone zum absoluten Problemfall - man schafft es nicht mal auf dem derzeit niedrigen Level zu wachsen, man schafft es nicht mal zu stagnieren. Von den Verticals liest man sowieso nichts, die bleiben eh unbedeutend die nächsten 5 Jahre. Und auch hier werden wir sehen, dass beispielsweise Goodchop total sinnbefreit ist, wenn man sieht welche spezielle Nische hier bedient wird.



