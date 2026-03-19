    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnglo American AktievorwärtsNachrichten zu Anglo American

    AKTIEN IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter sacken ab - Konjunktursorgen belasten ganze Branche

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter Aktien sackten auf Tief seit Dezember20
    • Verluste bis zwolf Komma eins Prozent am Marktfall
    • Hohe Oelpreise treiben Sorgen vor Stagflation mehr
    AKTIEN IM FOKUS - Salzgitter sacken ab - Konjunktursorgen belasten ganze Branche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Donnerstag ihre in der letzten Februar-Woche gestartete Talfahrt beschleunigt. Sie büßten am Nachmittag 12,1 Prozent auf 35,64 Euro ein und sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Die bisherigen Jahresgewinne sind damit Geschichte.

    Mitte Februar waren die Papiere des Stahlherstellers noch auf ein Hoch seit Dezember 2018 geklettert. Da hatte Salzgitter mitgeteilt, den Dessauer Spezialisten für Sicherheitsstahl Thyrolf & Uhle zu übernehmen, um seine Kompetenzen in der Verteidigung zu erweitern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    38,81€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,59€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Tagesverlauf haben aber einmal mehr die hohen Ölpreise und die damit verbundene Aussicht auf eine schwächere Konjunktur belastet. Der Stoxx Europe 600 Basis Resources war der schwächste Sektor Europas. Er sackte auf ein Tief seit Januar. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israel auf den Iran Ende Februar ist er um fast 14 Prozent eingebrochen, nachdem er kurz zuvor noch ein Rekordniveau erreicht hatte.

    Branchengrößen wie der Stahlwert ArcelorMittal oder der Bergbaukonzern Anglo American verloren fast ein Viertel an Wert. Salzgitter büßten 35 Prozent ein, Thyssenkrupp 25 Prozent. Sie waren alle auch am Donnerstag schwach.

    Für ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde am Donnerstagnachmittag 112 Dollar gezahlt, am Morgen waren es sogar 119 Dollar. Damit wurde fast wieder das Panik-Niveau vom 9. März erreicht, als der Ölpreis auf rund 120 Dollar und damit den höchsten Stand seit 2022 geschossen war. Die Sorgen vor einer Stagflation - also einer Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation - nehmen rapide zu./ck/jkr/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,60 % und einem Kurs von 35,50 auf Tradegate (19. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,97 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +25,50 %/+12,95 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Anglo American - A41BF3 - GB00BTK05J60

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Anglo American. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Salzgitter sacken ab - Konjunktursorgen belasten ganze Branche Die Aktien von Salzgitter haben am Donnerstag ihre in der letzten Februar-Woche gestartete Talfahrt beschleunigt. Sie büßten am Nachmittag 12,1 Prozent auf 35,64 Euro ein und sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Die bisherigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     