AKTIE IM FOKUS
K+S schwach - USA wollen Kali-Sanktionen gegen Belarus aufheben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Donnerstagnachmittag ihre Tagesverluste kräftig ausgeweitet. Zuletzt büßten sie knapp 6 Prozent auf 16,85 Euro ein und gaben damit einen Teil ihrer zuletzt kräftigen Gewinne ab.
Im bisherigen Jahresverlauf bleibt aber immer noch ein Plus von rund 36 Prozent. Die jüngsten Kursgewinne der Aktie waren Spekulationen darüber zu verdanken, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken dürfte.
Wie die staatseigene belarussische Nachrichtenagentur BelTA nun schrieb, haben die USA die Aufhebung der Sanktionen gegen belarussisches Kali angekündigt. So habe die USA entschieden, zwei belarussische Unternehmen von allen Sanktionslisten zu streichen, zitiert BelTA den US-Sondergesandten John Coale. Damit dürfte das Angebot an Kali wieder deutlich steigen./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,87 % und einem Kurs von 16,67 auf Tradegate (19. März 2026, 17:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +15,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,11 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,625EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -39,94 %/-15,92 % bedeutet.
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2015 gekauft - ja, auch ich nutzte gestern die Gelegenheit mich von meinem "Mahnmal" im Depot zu trennen. In diesem Fall hangelte ich mich von einem Hoffnungsschimmer zum nächsten. Im Hoch 2022 hatte ich ein Verkaufslimit leicht zu hoch gesetzt und wurde weitere Jahre mit diesem Klotz bestraft. So lange habe ich noch keine Last im Depot mit rum geschleppt.
Soll ich lachen oder weinen - unsere Politiker, immer ganz vorne dabei. Spätestens nachdem es in der Bild gemeldet wurde, weiß man auch dort Bescheid.
"Gunst der Stunde", sieht ganz so aus, betrifft die Peers ebenso. Da hat sich ein Analyst vertan und Stickstoff mit Kali verwechselt. "vertan, vertan schrie der Hahn und stieg von der Ente".