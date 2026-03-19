K+S schwach - USA wollen Kali-Sanktionen gegen Belarus aufheben

Wie die staatseigene belarussische Nachrichtenagentur BelTA nun schrieb, haben die USA die Aufhebung der Sanktionen gegen belarussisches Kali angekündigt. So habe die USA entschieden, zwei belarussische Unternehmen von allen Sanktionslisten zu streichen, zitiert BelTA den US-Sondergesandten John Coale. Damit dürfte das Angebot an Kali wieder deutlich steigen./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,87 % und einem Kurs von 16,67 auf Tradegate (19. März 2026, 17:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +15,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,11 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,625EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -39,94 %/-15,92 % bedeutet.