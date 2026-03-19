TAGESVORSCHAU
Termine am 20. März 2026
- Wirtschaftstermine Krones Fuchs Bechtle EP 06 0725
- ElectronicPartner Vincorion Freenet Deutsche Real1
- Erzeugerpreise Umsatz Gastgewerbe EZB Leistungsbil
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 11:00 DEU: ElectronicPartner (EP), Pk mit Vorstellung der Geschäftszahlen 2025
DEU: Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen (endgültig)
DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
DEU: Max Automation, Jahreszahlen
DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
DEU: Westag, Jahreszahlen
USA: Carnival, Q1-Zahlen
USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Eurex
DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz
BEL: EU-Gipfel (Ende)
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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