DZ BANK stuft Siemens Energy auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Energy von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 74 auf 128 Euro angehoben. Die Windkrafttochter Gamesa kehre nach Turbinen-Problemen langsam mit geringer Kundenanzahl in den Markt zuru?ck - und dies annahmegemäß erfolgreich, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hochstufung begründete er außerdem mit dem anhaltenden Schwung bei Gasturbinen sowie der Rolle des Energietechnikkonzerns im Netzausbau./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 145,6EUR auf Tradegate (19. März 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Alexander Hauenstein
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Hauenstein
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
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