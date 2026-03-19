Große Unterstützung für bessere Bezahlung von Forschern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungspläne für eine bessere Bezahlung in öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen stoßen im Bundestag auf breite Unterstützung. Neben der schwarz-roten Koalition bezeichneten auch AfD und Grüne die angepeilte Reform des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes als richtig und überfällig.

In Forschungseinrichtungen, die sich größtenteils aus öffentlichen Geldern finanzieren, dürfen die Angestellten eigentlich nicht besser bezahlt werden als vergleichbare Bundesbeschäftigte. Die vorgesehene Gesetzesänderung soll jedoch zusätzliche Ausnahmen vom sogenannten Besserstellungsverbot schaffen.

Dies sei "ein mächtiger Hebel im Wettbewerb um die besten Köpfe", erklärte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bei der ersten Lesung. Über Änderungen am Gesetzentwurf der Bundesregierung wird jetzt in den zuständigen Ausschüssen des Bundestags beraten, ehe das Parlament darüber abstimmt./ax/DP/men



