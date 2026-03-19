US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Erneut gestiegene Ölpreise haben die Kurse belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,27 Prozent.

Die Ölpreise sind nach Angriffen auf Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf gestiegen und haben die Sorge vor einer höheren Inflation angeheizt. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr senken könnte, wurden gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen.