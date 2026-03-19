Wirtschaft Dax bricht um fast drei Prozent ein - Sorge um Energiepreise

Am Donnerstag hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.840 Punkten berechnet, satte 2,8 Prozent niedriger als am Vortag.Bis kurz vor Handelsende konnten sich …



