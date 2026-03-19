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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. im Sturzflug: Deutsche Indizes brechen ein, USA halten besser

    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während deutsche Leit- und Nebenwerte teils kräftig verlieren, halten sich die großen US-Indizes vergleichsweise stabil.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. im Sturzflug: Deutsche Indizes brechen ein, USA halten besser
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus, wobei die deutschen Börsenbarometer deutlicher unter Druck stehen als die großen US-Indizes. In Frankfurt verzeichnet der DAX einen Rückgang von 1,33 Prozent auf 22.839,51 Punkte. Damit behauptet er sich zwar besser als einige Nebenwerteindizes, kann sich dem insgesamt schwachen Marktumfeld aber nicht entziehen. Deutlich stärker trifft es den MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte verliert 2,43 Prozent auf 28.424,29 Punkte und ist damit der heutige Schlusslicht unter den betrachteten Indizes. Auch der SDAX gibt spürbar nach und fällt um 1,91 Prozent auf 16.398,70 Punkte. Technologiewerte halten sich etwas besser: Der TecDAX büßt 0,98 Prozent ein und steht bei 3.468,92 Punkten. An der Wall Street fallen die Kursverluste bislang moderater aus als in Deutschland. Der Dow Jones notiert 0,48 Prozent im Minus bei 45.884,67 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,40 Prozent auf 6.585,15 Punkte nach. Damit zeigen die US-Indizes zwar ebenfalls eine negative Tendenz, die Abgaben bleiben im Vergleich zu den deutlicher schwächeren deutschen Leit- und Nebenwerteindizes jedoch begrenzt. In der Gesamtbetrachtung präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt heute klar schwächer als der US-Markt: Vor allem die mittelgroßen und kleineren Werte im MDAX und SDAX geraten stärker unter Druck, während Technologiewerte im TecDAX und die großen US-Indizes die Verluste etwas eingrenzen können.

    DAX

    Im DAX hielten sich die Topwerte fast stabil: Deutsche Börse stieg leicht um 0,16%, Airbus blieb mit −0,01% faktisch unverändert, Hannover Rück gab nur −0,08% nach. Dem gegenüber standen deutliche Verluste bei den Flops: Infineon Technologies −5,61% und Continental −5,63% fielen zweistellige Prozentpunkte noch nicht, Vonovia aber stürzte um −10,72% ab. Die Spreizung zwischen Gewinnern (nahe Null) und Verlierern (mehrere starke Verluste) ist damit besonders groß.

    MDAX

    Im MDAX ragte IONOS Group mit einem Kurssprung von +8,14% heraus, gefolgt von Nemetschek (+3,75%) und United Internet (+2,63%). Auf der Verliererseite standen TAG Immobilien −7,51%, Lanxess −9,58% und AUTO1 Group −10,22%. Damit zeigt der MDAX gleichzeitig starke Einzelgewinner und deutliche Ausreißer nach unten.

    SDAX

    Im SDAX führten Springer Nature (+5,51%), PVA TePla (+3,66%) und 1&1 (+3,31%) die Gewinnerliste an. Die Verluste fielen dagegen deutlich heftiger aus: Energiekontor −8,28%, HYPOPORT −9,34% und Salzgitter mit dem größten Rückgang aller angegebenen Werte von −13,30%.

    TecDAX

    Im TecDAX spiegeln sich teilweise dieselben Tops wie im MDAX: IONOS Group erneut +8,14%, Nemetschek +3,75% und 1&1 +3,31%. Bei den Flops lagen Infineon Technologies −5,61%, Elmos Semiconductor −6,12% und Kontron −7,07% am Ende der Liste. Auffällig ist die Überschneidung von Gewinnern und Verlierern zwischen den deutschen Technologie- und Mid‑Caps.

    Dow Jones

    Der Dow zeigte moderate Ausschläge: Chevron +1,62%, Cisco +1,04% und Johnson & Johnson +0,53% als stärkste Werte; auf der Verliererseite Caterpillar −1,65%, Sherwin‑Williams −1,98% und Boeing −2,75%. Die Bewegung im Dow fällt damit deutlich ruhiger aus als bei vielen deutschen Indizes.

    S&P 500

    Im S&P 500 gab es kräftige Einzelgewinne: APA Corporation +5,16%, SLB +4,81% und Accenture (A) +4,75%. Die größten Rückschläge lagen moderat bei US‑Rohstoff- und Techwerten: Micron Technology −4,36%, The Mosaic −4,50% und Freeport‑McMoRan −4,60%. Insgesamt zeigen die US‑Indizes weniger Extreme nach unten als manche deutschen Small‑/Mid‑Caps, bei einzelnen starken Anstiegen aber ähnliche Dynamik.

    Marktvergleich und Auffälligkeiten

    Die stärksten Anstiege verzeichnete IONOS Group mit +8,14% (MDAX/TecDAX), während Salzgitter mit −13,30% den stärksten Einbruch lieferte. Mehrere deutsche Indizes weisen deutlich größere Abwärtsausreißer auf (mehrere Werte unter −9% bzw. −10%) als die US‑Indizes, deren stärkste Verluste im S&P‑Segment bei rund −4,6% lagen. Außerdem gibt es Überschneidungen: IONOS und Nemetschek tauchen als Topwerte in mehreren Indizes auf, Infineon erscheint sowohl im DAX als auch im TecDAX bei den Flops — ein Hinweis auf sektorübergreifende Kräfte, die gleichzeitig Gewinner und Verlierer treiben.


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