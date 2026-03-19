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    Mobilezone Holding setzt auf Wachstum: Übernahme von Apfelkiste.ch & MAREIN

    mobilezone setzt ein starkes Wachstumssignal: Mit der Übernahme der AK Group rund um Apfelkiste.ch stärkt der Konzern seine Schweizer Wertschöpfung und Omnichannel-Power.

    Mobilezone Holding setzt auf Wachstum: Übernahme von Apfelkiste.ch & MAREIN
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • mobilezone übernimmt die AK Group (inkl. E‑Commerce‑Plattform Apfelkiste.ch und Retail‑Branding/Sourcing‑Spezialisten MAREIN) zur Stärkung der Schweizer Wertschöpfungskette und Omnichannel‑Strategie
    • Der Kaufpreis (Enterprise Value) beträgt rund CHF 180 Mio. und wird in bar bezahlt; Closing wird bis Ende Juni 2026 erwartet
    • AK Group beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von über CHF 100 Mio. bei einem EBITDA von etwa CHF 20 Mio.
    • Pro‑forma‑Effekt: Erwartetes EBITDA 2026 liegt bei CHF 60–67 Mio.; mit zusätzlichen Synergien im mittleren einstelligen Millionenbereich rückt das Mittelfristziel von CHF 70 Mio. EBITDA für 2028 näher
    • Governance/Management: Gründer Pierre Droigk wird der Generalversammlung 2027 für den Verwaltungsrat vorgeschlagen; Operativ bleiben Marc Isler und William Reinecke in Führungsrollen
    • Finanzielle Ausgangslage: mobilezone hatte Ende 2025 eine Nettocash‑Position von CHF 66.5 Mio.; nach Vollzug soll die Nettoverschuldung Ende 2026 <2x des annualisierten pro‑forma EBITDA liegen und das stationäre Filialnetz (~125 Shops) ermöglicht Apfelkiste‑Expansion und Cross‑Selling.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von mobilezone holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.


    mobilezone holding

    -0,78 %
    +0,24 %
    -0,54 %
    +22,36 %
    +23,45 %
    +18,37 %
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    ISIN:CH0276837694WKN:A14R33





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