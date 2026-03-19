Dax im Würgegriff steigender Ölpreise

DAX...........am "Könntebaldvorbeiseintag"

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Der Index hatte gestern einen ruhigen, bullischen Tag hingelegt. Ein steigendes TT gegenüber dem Vortag ist auch zu vermelden. Der Hochpunkt konnte nicht verteidigt werden und so gab der Index ein paar Punkte ab, bis auf das Niveau um 23700 rum. In der Nacht begannen dann die Kurse anzuziehen, aktuell steht der Index per Taxe IG bei 23910 Punkten. Ein 200er-up-gap, ob dieses heute noch geschlossen werden kann, bleibt abzuwarten. Ich tendiere eher zu heute weiter rauf bis seitwärts, um 23900 rum und morgen dann, am "digmt", das gap zu schließen. Da aber am Freitag der GRO?E VERFALL ansteht und der IRAN immer für eine Überraschung gut ist, kann es auch anders kommen. Von der ct her, die kleineren GDs liegen steigend in der richtigen Reihenfolge übereinander, wohl aber noch unter der 200er, die als mögliches Ziel oben dienen kann (23936) im H1 betrachtet.





PS: Ab morgen werden einige DISCS zur Abrechnung gebracht, für den maximalen Erfolg brauche ich eine VONOVIA mit ner 25 vorne. Ansonsten bin ich entspannt und controlle die zalando, die trade ich mit einem disc bisaher erfolgreich hin und her im daily.





Kommt gut durch den Tag.