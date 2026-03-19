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    Springer Nature Aktie mit Kurssprung +7,03 % - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die Springer Nature Aktie, bisher, um +7,03 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.

    Besonders beachtet! - Springer Nature Aktie mit Kurssprung +7,03 % - 19.03.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

    Springer Nature Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Die Springer Nature Aktie konnte bisher um +7,03 % auf 18,870 zulegen. Das sind +1,240  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Springer Nature Aktie. Nach einem Plus von +3,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,870. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Springer Nature in den letzten drei Monaten Verluste von -3,66 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Springer Nature Aktie damit um +26,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Springer Nature einen Rückgang von -7,70 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,92 % geändert.

    Springer Nature Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,10 %
    1 Monat +22,27 %
    3 Monate -3,66 %
    1 Jahr -18,01 %

    Informationen zur Springer Nature Aktie

    Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Springer Nature

    +8,06 %
    +25,73 %
    +22,34 %
    -1,66 %
    -18,52 %
    -17,22 %
    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100



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