Springer Nature Aktie mit Kurssprung +7,03 % - 19.03.2026

Die Springer Nature Aktie konnte bisher um +7,03 % auf 18,870€ zulegen. Das sind +1,240 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Springer Nature Aktie. Nach einem Plus von +3,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,870€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Springer Nature in den letzten drei Monaten Verluste von -3,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Springer Nature Aktie damit um +26,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Springer Nature einen Rückgang von -7,70 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,92 % geändert.

Springer Nature Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,10 % 1 Monat +22,27 % 3 Monate -3,66 % 1 Jahr -18,01 %

Informationen zur Springer Nature Aktie

Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während deutsche Leit- und Nebenwerte teils kräftig verlieren, halten sich die großen US-Indizes vergleichsweise stabil.

Springer Nature startet das zweite Börsenjahr mit eindrucksvollen Zahlen und einem optimistischen Ausblick. Der Wissenschaftsverlag meldete für 2025 einen Umsatzanstieg auf 1,93 Milliarden Euro (2024: 1,85 Mrd.) und einen deutlichen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Springer Nature

Wolters Kluwer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. RELX notiert im Minus, mit -0,81 %.

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Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.