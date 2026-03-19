DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 3,87EUR auf Tradegate (19. März 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,06 € , was eine Steigerung von +3,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer