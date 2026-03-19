DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Verkaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 3,87EUR auf Tradegate (19. März 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
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