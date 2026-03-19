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    CAS gibt die 2026 CAS Future Leaders bekannt

    Globales Programm vermittelt herausragenden Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere Führungskompetenzen, mit denen sie die Zukunft der Wissenschaft gestalten können

    COLUMBUS, Ohio, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- CAS, ein Geschäftsbereich der American Chemical Society (ACS), der auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert ist, freut sich, die 2026 CAS Future Leaders bekannt zu geben. Die aus einem weltweit stark umkämpften Bewerberfeld ausgewählte neue Kohorte von Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere forscht in Bereichen wie Cheminformatik, synthetischer Biologie sowie Materialwissenschaft.

    CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir unterstützen Innovatoren weltweit dabei, sich effizient in der komplexen heutigen Datenlandschaft zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses fundierte Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement erstellt unser Team die weltweit größte maßgebliche Sammlung kuratierter wissenschaftlicher Daten und bietet unverzichtbare Informationslösungen, Dienste sowie Fachwissen.

    Teilnehmer werden im Rahmen des Präsenzprogramms im August an Workshops zu Führung und Karriereentwicklung teilnehmen, von Branchenführern mehr über Mentoring erfahren, sich am wissenschaftlichen Austausch beteiligen sowie Kontakte zu anderen Wissenschaftlern knüpfen.

    „Wir sind stolz darauf, Wissenschaftler am Anfang ihrer Karriere zu unterstützen, die ihre Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten stärken möchten. Das große Interesse an dem diesjährigen Programm zeigt, welchen Wert Wissenschaftler darin sehen, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihren Einfluss in ihren jeweiligen Fachgebieten verstärken", sagte Peter Carlton, Programmleiter der CAS Future Leaders.

    Die 2026 CAS Future Leaders:

    • Jeanette A. Adjei, University of California, Merced

    • Ashton Aleman, Stanford University

    • Jusung An, University of Illinois at Urbana-Champaign

    • Juliana Rodriguez Antonio, Southern Methodist University

    • Lucas Attia, Massachusetts Institute of Technology

    • Alicia Battaglia, University of Toronto

    • Isabela Alves de Albuquerque Bessa, Universidade Federal Fluminense

    • Shinhyeong Choe, Korea Advanced Institute of Science and Technology

    • Marcel Roy Domalanta, North Dakota State University

    • Blaine Fiss, Dalhousie University

    • Adrián de la Fuente Ballesteros, Leuphana University

    • Anthony Griffin, University of Southern Mississippi

    • Ainoa Guinart Planellas, ETH Zürich

    • Tarisha Gupta, Indian Institute of Technology Gandhinagar

    • Anjali Gurajapu, California Institute of Technology

    • Hannah Holmes, Stanford University

    • Scarlet Hopkins, Griffith University

    • Maggie Horst, University of California, San Francisco

    • Nishu Kanwa, Radboud University

    • Daniel Krajovic, Massachusetts Institute of Technology
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