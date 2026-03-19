CAS gibt die 2026 CAS Future Leaders bekannt

Globales Programm vermittelt herausragenden Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere Führungskompetenzen, mit denen sie die Zukunft der Wissenschaft gestalten können

COLUMBUS, Ohio, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- CAS, ein Geschäftsbereich der American Chemical Society (ACS), der auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert ist, freut sich, die 2026 CAS Future Leaders bekannt zu geben. Die aus einem weltweit stark umkämpften Bewerberfeld ausgewählte neue Kohorte von Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere forscht in Bereichen wie Cheminformatik, synthetischer Biologie sowie Materialwissenschaft.