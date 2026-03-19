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    US-Führung bereitet möglichen Besuch von Lukaschenko vor

    Für Sie zusammengefasst
    • USA bereiten möglichen Besuch von Lukaschenko voran
    • Gesprache ueber Kriege in Iran und in der Ukraines
    • Freilassung von acht politisch Gefangenen in Minsk
    US-Führung bereitet möglichen Besuch von Lukaschenko vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MINSK (dpa-AFX) - Die US-Führung von Präsident Donald Trump bereitet nach Worten ihres Sondergesandten John Coale einen möglichen Besuch des autoritären belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko vor. Bei Unterredungen in Minsk sprach Coale mit Lukaschenko über die Kriege im Iran und in der Ukraine sowie über bilaterale Beziehungen, wie die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta meldete.

    "Wir sprachen auch über eine mögliche Reise von Präsident Lukaschenko in die USA", sagte Coale vor Fernsehkameras. Auch ein Telefonat mit Trump sei möglich. US-Sanktionen gegen das belarussische Finanzministerium, zwei Banken sowie zwei Düngemittelhersteller würden aufgehoben. Anders als die EU, die Lukaschenko wegen seiner Menschenrechtsverstöße isoliert hat, setzen die USA auf Fortschritte durch direkte Kontakte nach Minsk.

    Acht Polithäftlinge kommen frei

    Beim mittlerweile dritten Besuch des US-Vertreters ließ Lukaschenko erneut politische Gefangene frei. Zu den acht Freigelassenen zähle die Fernsehjournalistin Jekaterina Andrejewa, berichtete das oppositionelle belarussische Portal "Nascha Niwa". Andrejewa war wegen ihrer Reportagen über die Massenproteste gegen Lukaschenkos manipulierte Wiederwahl 2020 inhaftiert worden.

    Immer noch zählen Bürgerrechtler in Belarus aber bis zu 1.400 politische Häftlinge. Der Langzeitherrscher Lukaschenko ist der engste Verbündete von Kremlchef Wladimir Putin. Er hatte sein Land 2022 auch als Aufmarschgebiet für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verfügung gestellt./fko/DP/men





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