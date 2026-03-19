VINCORION SE schließt erfolgreichen Börsengang ab
Mit einem starken Börsendebüt, prominenten Investoren und hoher Nachfrage setzt VINCORION ein deutliches Zeichen am Kapitalmarkt.
Foto: adobe.stock.com
- Alle 20.297.500 im Börsengang angebotenen Aktien aus dem Bestand von STAR Capital wurden zum Angebotspreis von 17,00 EUR je Aktie platziert.
- Gesamtes Platzierungsvolumen beträgt ca. 345 Mio. EUR (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).
- Marktkapitalisierung von VINCORION zum Börsengang: rund 850 Mio. EUR.
- Rund 105 Mio. EUR der ausgegebenen Aktien wurden an Cornerstone-Investoren platziert (u. a. Fidelity International, Invesco, T. Rowe Price).
- Streubesitz nach dem Börsengang voraussichtlich ca. 52,5 %; STAR Capital bleibt Hauptaktionär mit etwa 47,5 %.
- Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant für den 20. März 2026 (ISIN: DE000VNC0014, Ticker: V1NC).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte