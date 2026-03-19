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    VINCORION SE schließt erfolgreichen Börsengang ab

    Mit einem starken Börsendebüt, prominenten Investoren und hoher Nachfrage setzt VINCORION ein deutliches Zeichen am Kapitalmarkt.

    VINCORION SE schließt erfolgreichen Börsengang ab
    Foto: adobe.stock.com
    • Alle 20.297.500 im Börsengang angebotenen Aktien aus dem Bestand von STAR Capital wurden zum Angebotspreis von 17,00 EUR je Aktie platziert.
    • Gesamtes Platzierungsvolumen beträgt ca. 345 Mio. EUR (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).
    • Marktkapitalisierung von VINCORION zum Börsengang: rund 850 Mio. EUR.
    • Rund 105 Mio. EUR der ausgegebenen Aktien wurden an Cornerstone-Investoren platziert (u. a. Fidelity International, Invesco, T. Rowe Price).
    • Streubesitz nach dem Börsengang voraussichtlich ca. 52,5 %; STAR Capital bleibt Hauptaktionär mit etwa 47,5 %.
    • Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant für den 20. März 2026 (ISIN: DE000VNC0014, Ticker: V1NC).






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