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    OMV verschiebt Börsengang von Borouge International auf 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • OMV und ADNOC verschieben BGI Boersengang auf 2027
    • BGI Dividende 2026 reduziert auf 250 Millionen USD
    • Streubesitzangebot und Kapitalerhoehung verschoben
    IPO - OMV verschiebt Börsengang von Borouge International auf 2027
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIEN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben den Börsengang ihres Joint Ventures Borouge Group International (BGI) auf 2027 verschoben. Das teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zusammenlegung der OMV-Tochter Borealis, der ADNOC-Tochter Borouge und der zugekauften Nova Chemicals wird bis Ende März erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.

    Darüber hinaus sei eine Anpassung der Dividende der BGI vereinbart worden. Die OMV erhält demnach für 2026 eine Ausschüttung von 250 Millionen US-Dollar (217 Mio Euro), statt der bisher angenommenen 500 Millionen Dollar. Die Auswirkung auf die OMV-Dividende beziffert das Unternehmen auf rund 0,6 bis 0,7 Euro je Anteilsschein.

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    Über die Zusammenlegung der Chemiesparten war bereits seit 2023 verhandelt worden, geeinigt hatte man sich dann im März 2025. Die Streubesitzaktionäre der Borouge sollen ein Angebot für Aktien an dem Joint Venture bekommen, auch dieses und eine geplante Kapitalerhöhung verschieben sich nun nach hinten. Bei Bedarf sollen auch für 2027 weitere Unterstützungsmaßnahmen geprüft werden, um die Bonitätsnote der BGI zu sichern./cgh/fel/phs/APA/jha/

    OMV

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    ISIN:AT0000743059WKN:874341

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 58,05 auf Tradegate (19. März 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,15 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1900 %.




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