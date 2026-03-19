IPO
OMV verschiebt Börsengang von Borouge International auf 2027
- OMV und ADNOC verschieben BGI Boersengang auf 2027
- BGI Dividende 2026 reduziert auf 250 Millionen USD
- Streubesitzangebot und Kapitalerhoehung verschoben
WIEN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben den Börsengang ihres Joint Ventures Borouge Group International (BGI) auf 2027 verschoben. Das teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zusammenlegung der OMV-Tochter Borealis, der ADNOC-Tochter Borouge und der zugekauften Nova Chemicals wird bis Ende März erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.
Darüber hinaus sei eine Anpassung der Dividende der BGI vereinbart worden. Die OMV erhält demnach für 2026 eine Ausschüttung von 250 Millionen US-Dollar (217 Mio Euro), statt der bisher angenommenen 500 Millionen Dollar. Die Auswirkung auf die OMV-Dividende beziffert das Unternehmen auf rund 0,6 bis 0,7 Euro je Anteilsschein.
Über die Zusammenlegung der Chemiesparten war bereits seit 2023 verhandelt worden, geeinigt hatte man sich dann im März 2025. Die Streubesitzaktionäre der Borouge sollen ein Angebot für Aktien an dem Joint Venture bekommen, auch dieses und eine geplante Kapitalerhöhung verschieben sich nun nach hinten. Bei Bedarf sollen auch für 2027 weitere Unterstützungsmaßnahmen geprüft werden, um die Bonitätsnote der BGI zu sichern./cgh/fel/phs/APA/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie
Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 58,05 auf Tradegate (19. März 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.
Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,15 Mrd..
OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1900 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu OMV - 874341 - AT0000743059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über OMV. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Einen schönen Guten Tag und besten Dank für die wertvollen Informationen in diesem Thread.
OMV-Tochter Petrom und Shell starten Gasexploration vor Bulgariens Küste
Wien, 11. Mrz (Reuters) - Die rumänische OMV-Tochter Petrom weitet ihre Suche nach Erdgas im Schwarzen Meer aus. Das Unternehmen beteilige sich mit 25 Prozent an einem Konsortium für den Explorationsblock Han Tervel vor der Küste Bulgariens, teilte die österreichische Konzernmutter OMV am Mittwoch mit. Betreiber des Projekts sei der britische Energiekonzern Shell mit einem Anteil von 42 Prozent. Dritter Partner ist die türkische TPAO mit 33 Prozent.
Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die bulgarische Regierung. In einer ersten Phase sollen seismische Daten des rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiets ausgewertet werden, bevor über Probebohrungen entschieden wird. OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere bezeichnete den Schritt als Stärkung des Portfolios in der Region. Das Unternehmen ist bereits Betreiber des Großprojekts Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres.
Antwort
Marktkapitalisierung von Borouge (Stand Februar 2026)
- Die Marktkapitalisierung von Borouge (an der Abu Dhabi Securities Exchange, ADX) beträgt Anfang Februar 2026 rund 78 Milliarden AED (ca. 17,99 Milliarden Euro).
- Die Börsenbewertung ist seit dem Börsengang 2022 teilweise volatil, hat sich aber im Jahresverlauf bis Anfang 2026 leicht erholt.
Anteil von OMV an Borouge
- Aktuelle Struktur (bis zum Abschluss der Fusion): Die OMV hält über ihre Tochtergesellschaft Borealis einen indirekten Anteil von 36% an Borouge PLC.
- Neue Struktur (Fusion zu "Borouge Group International"): OMV und ADNOC haben sich auf eine Fusion ihrer Petrochemie-Töchter (Borealis und Borouge) geeinigt. In diesem neuen, massiv erweiterten Konzern ("Borouge Group International" – kurz BGI, Wert über 60 Mrd. USD) werden OMV und ADNOC künftig jeweils ca. 46,94% der Anteile halten.
https://kurier.at/wirtschaft/betriebsspionage-russland-diplomat-omv/403085646