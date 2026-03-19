    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigende Öl- und Gaspreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt verliert Erholungsgewinne plus
    • Steigende Oel und Gaspreis treiben Inflationsangst
    • EZB bleibt unveraendert und erwartet Zinsanhebung
    Aktien Wien Schluss - Steigende Öl- und Gaspreise belasten
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag die Erholungsgewinne aus der ersten Wochenhälfte wieder abgegeben. Steigende Öl- und Gaspreise nach Angriffen auf Förderanlagen im Nahen Osten gaben den Inflations- und Konjunktursorgen neue Nahrung. Die Europäische Zentralbank (EZB) tat es inzwischen der US-Notenbank Fed am Vorabend gleich und ließ ihre Schlüsselzinssätze unangetastet. Am Markt werden jedoch zwei Zinsanhebungen der EZB im weiteren Jahresverlauf erwartet.

    Der ATX gab um 2,99 Prozent auf 5.263,02 Punkte nach und radierte so die Erholungsgewinne seit dem Wochenende wieder aus. Für den ATX Prime ging es um 2,99 Prozent auf 2.614,2 Zähler hinab. Deutliche Abgaben gab es auch im europäischen Umfeld.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    57,13€
    Basispreis
    0,07
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,21€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar und der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einem folgenreichen Energiekrieg. Zuvor hatte Israel "South Pars", das vom Iran und Katar ausgebeutet wird, angegriffen. Die Öl- und Gaspreise dämmten kräftige Kursgewinne im Handelsverlauf zwar noch ein, was den Aktienmärkten aber kaum Entspannung brachte. Stattdessen bleiben Sorgen über langfristige Produktionsausfälle.

    Auf der Pressekonferenz zum Zinsentscheid sprach EZB-Präsidentin Christine Lagarde von Aufwärtsrisiken für die Inflationsentwicklung und betonte, dass die EZB die Energiepreise und mögliche Engpässe in den Lieferketten genau beobachte. "Noch glaubt die EZB offiziell daran, dass der Ölpreis-Schock nur temporär ist", schrieb Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Gleichzeitig würden die Währungshüter signalisieren, dass sie im Bedarfsfall handeln würden, um ein Aufbäumen der Inflation ähnlich wie nach der Corona-Pandemie zu verhindern.

    OMV verlieren nach BGI-Aufschub, Lenzing und SBO nach Zahlen

    OMV-Aktien büßten 4,6 Prozent ein, nachdem der Börsengang der Borouge Group International (BGI), dem Chemie-Joint-Venture des Ölkonzerns mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), wegen der jüngsten Entwicklungen auf 2027 verschoben wurde. Die Ausschüttung an die Mutterkonzerne soll 2026 zudem geringer ausfallen, was sich negativ auf die Dividende der OMV auswirken soll.

    Das Update zur BGI falle negativer aus als die bisherigen Markterwartungen, warnte RBC-Analyst Adnan Dhanani. Es bestätige teilweise die bereits bestehenden Investorenbedenken, insbesondere mit Blick auf die Verschuldung und die verzögerte Umsetzung zentraler Projekte.

    Am unteren ATX-Ende rasselten Lenzing-Titel nach enttäuschenden Zahlen 9,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit 2009 hinab. Das Unternehmen verbuchte im abgelaufenen Jahr zwar einen Anstieg beim operativen Gewinn, jedoch geringer als von Analysten erwartet. Zudem gab der Umsatz des Faserherstellers leicht nach und der Nettoverlust fiel größer als befürchtet aus.

    SBO hat im Geschäftsjahr 2025 einen massiven Rückgang bei Erlösen und Rentabilität verzeichnet und strich seine Dividende zusammen. Der Ölfeldausrüster verzeichnete zudem einen rückläufigen Auftragseingang. Die Analysten der Erste Group sahen jedoch keine großen Überraschungen gegenüber den vorläufigen Zahlen von Jahresanfang. Die Aktien verloren vier Prozent.

    Von Analystenseite stufte das US-Analysehaus Jefferies die Aktien der OMV von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel legten die Experten bei 62 Euro fest. Inzwischen senkte die Baader Bank ihre Einschätzung der Verbund-Titel gleich um zwei Stufen auf "Reduce". Für die Semperit-Aktien bekräftigte Warburg die Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 19 auf 21 Euro an./spa/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,55 % und einem Kurs von 19,68 auf Tradegate (19. März 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,15 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1900 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Steigende Öl- und Gaspreise belasten Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag die Erholungsgewinne aus der ersten Wochenhälfte wieder abgegeben. Steigende Öl- und Gaspreise nach Angriffen auf Förderanlagen im Nahen Osten gaben den Inflations- und Konjunktursorgen neue Nahrung. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     