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    DZ BANK stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Kaufen'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Energiekontor auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 49 Euro belassen. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks stehe aufgrund seiner werthaltigen Pipeline und einer Rekordkapazität im Bau vor einer starken Wachstumsphase, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Erstarken chinesischer Anbieter in Europa könnte sich leicht positiv auf den mittelfristigen Investment-Case auswirken, da er zu Wettbewerbsintensivierung und Preiszugeständnissen europäischer Turbinenhersteller führen dürfte./ck/rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,87 % und einem Kurs von 30,45EUR auf Tradegate (19. März 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Reigber
    Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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