BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche"./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 1.556EUR auf Tradegate (19. März 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2125
Kursziel alt: 2175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2125
Kursziel alt: 2175
Währung: EUR
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