ROUNDUP/Robotaxi-Deal
Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein
- Uber investiert 1250000000 Dollar in Rivian2028AI
- Fahrerlose R2 Robotaxis ab 2028 in San FranciscoUS
- Volkswagen sichert Zugang zur Rivian ElektronikUSA
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Tesla -Rivale und VW -Partner Rivian bekommt die Aussicht auf eine Milliarden-Finanzspritze von Uber . Der Fahrdienst-Vermittler will bis zu 1,25 Milliarden Dollar investieren, um Robotaxis des Elektroauto-Entwicklers auf seine Plattform zu bringen. Die ersten fahrerlosen Wagen auf Basis des neuen Rivian-Modells R2 sollen 2028 in San Francisco und Miami eingesetzt werden, wie die Unternehmen mitteilten.
Zum Jahr 2031 sollen insgesamt 25 Städte bedient werden, hieß es. Entsprechend sind auch die Investitionen gestaffelt. Zunächst soll Rivian 300 Millionen Dollar bekommen - und den Rest mit Erreichen zwischenzeitlicher Ziele.
Die Rivian-Robotaxis sollen dabei exklusiv via Uber bestellt werden können. Uber und seine Flottenpartner wollen zunächst 10.000 R2-Fahrzeuge kaufen - mit einer Option auf den Erwerb weiterer 40.000 ab dem Jahr 2030.
Rivian gibt angesichts der Robotaxi-Pläne das seit langem angepeilte Ziel auf, 2027 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schwarze Zahlen zu erzielen. Die Firma verwies in einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC auf höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Plattform für Robotaxi-Entwickler
Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google -Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Start-up Nuro sowie selbstfahrende Robotaxis der Amazon -Firma Zoox auf die Plattform bringen.
VW nutzt Rivians Elektronik-Architektur
Rivian setzt große Hoffnungen in den R2, der für das autonome Fahren gerüstet sein soll. Dafür entwickelte die Firma selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe integrieren.
Volkswagen sicherte sich mit einer Investition von bis zu 5,8 Milliarden Dollar Zugang zur Elektronik-Architektur von Rivian. In einem Gemeinschaftsunternehmen entwickeln die beiden Hersteller sie für künftige Elektromodelle von VW für die westlichen Automärkte weiter./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 179,3 auf Tradegate (19. März 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -6,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +7,12 %/+52,16 % bedeutet.
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Robotaxi-Deal: Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein
Nächster Halt 70€ bei der Rotzbude!
Echt asozial was der Vorstand macht.Da wird so lange rumgetrickst bis die Zahlen so frisiert sind das man