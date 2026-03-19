Börsen Update USA - 19.03. - US Tech 100 schwach -0,42 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.964,16 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +0,59 %, Cisco Systems -0,01 %, Goldman Sachs Group -0,58 %, Johnson & Johnson -0,68 %, Unitedhealth Group -0,77 %

Flop-Werte: Boeing -3,72 %, 3M -3,42 %, Sherwin-Williams -2,98 %, The Home Depot -2,62 %, McDonald's -2,30 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 24.293,02 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +5,69 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,78 %, Western Digital +3,07 %, Intel +1,29 %, Starbucks +1,21 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -5,10 %, Microchip Technology -4,77 %, Netflix -4,28 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,21 %, Copart -4,15 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.594,25 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +5,69 %, CIENA +3,88 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,78 %, SLB +3,55 %, APA Corporation +3,25 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -9,55 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -8,61 %, International Paper -6,99 %, The Mosaic -6,91 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -5,65 %