Seagate Technology Holdings - Aktie schießt in die Höhe +5,69 % - 19.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Sie steigt um +5,69 % auf 371,25€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Seagate Technology Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 371,25€, mit einem Plus von +5,69 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Seagate Technology Holdings Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +41,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +12,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +47,31 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,42 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,92 % 1 Monat +2,72 % 3 Monate +41,40 % 1 Jahr +337,10 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,01 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.