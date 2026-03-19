Accenture-Kurs zieht vom Tief seit 2020 an wegen KI-Fantasie

Seit dem Zwischenhoch im Februar 2025, das noch fast 400 US-Dollar hoch war, hatte sich der Kurs mehr als halbiert auf die nun erreichten 187 Dollar. Zuletzt stand der Kurs dann wieder knapp über der 200-Dollar-Marke.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach Monaten der Schwäche ist bei den Accenture-Aktien am Donnerstag KI-Fantasie aufgekommen. Die in New York notierten Titel des Unternehmensberaters erholten sich um vier Prozent vom Tief seit Mai 2020, das sie zum Handelsauftakt noch erreicht hatten.

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Treiber dessen war die Aussage, dass die Neuausrichtung auf Künstliche Intelligenz im kommenden Jahr zu mehr als einer Verdopplung des Arbeitsvolumens mit aufstrebenden Partnern aus dem KI-Bereich wie Anthropic, OpenAI oder Palantir führen werde.

Accenture hatte außerdem Resultate für das zweite Quartal vorgelegt und übertraf mit dem währungsbereinigten Umsatzanstieg die Erwartungen. Das Unternehmen wird an der Börse mit rund 125 Milliarden Dollar bewertet./tih/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Accenture Registered (A) Aktie Die Accenture Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 176,5 auf Tradegate (19. März 2026, 20:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Accenture Registered (A) Aktie um +4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %. Die Marktkapitalisierung von Accenture Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 107,81 Mrd.. Accenture Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.



