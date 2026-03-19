FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 19.03.2026

Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie ist bisher um -8,44 % auf 961,20€ gefallen. Das sind -88,55 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

FICO ist ein führender Anbieter von Kreditbewertungssystemen, bekannt für den FICO Score, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Experian, Equifax und TransUnion.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei FICO (Fair Isaac Corporation), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -29,84 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um +4,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei FICO (Fair Isaac Corporation) auf -29,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,62 % 1 Monat -9,27 % 3 Monate -29,84 % 1 Jahr -36,53 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,99 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Oracle und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,36 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,16 %.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie jetzt kaufen?

Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.