Gewinner der Xypex 2025 International Best Project Awards bekannt gegeben

Xypex gibt die Preisträger 2025 bekannt, die für herausragende Leistungen in den Bereichen Betonbeständigkeit, technische Leistung und kristalline Abdichtungstechnologie ausgezeichnet werden.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. März 2026 / Xypex gibt die Gewinner der 2025 International Best Project Awards bekannt, mit denen Bauprojekte ausgezeichnet werden, die herausragende Leistungen in den Bereichen Betonbeständigkeit, technische Leistung und Einsatz kristalliner Abdichtungstechnologie erbringen.

Im Rahmen des diesjährigen Programms gingen mehr als 80 Projekteinreichungen aus über 20 Ländern auf fünf Kontinenten ein, was die globale Reichweite der Xypex-Technologie und die Stärke des internationalen Netzwerks aus Vertriebshändlern, Ingenieuren, Bauunternehmern und Partnern widerspiegelt.

Die Einreichungen umfassten ein breites Spektrum an Projekten aus den Bereichen Infrastruktur, allgemeiner Hochbau, Wasser- und Abwasseranlagen, Industrieanlagen sowie kleinere Anwendungen. Die Projekte wurden anhand der technischen Komplexität, der baulichen Herausforderungen, der Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und der Integration der kristallinen Abdichtungstechnologie in die Betonkonstruktion bewertet.

Laut Xypex zeugen die ausgewählten Projekte von technischer Exzellenz, hoher Ausführungsqualität und der effektiven Anwendung der kristallinen Abdichtungstechnologie in anspruchsvollen Umgebungen. Bei all diesen Projekten wurde Xypex als integraler Bestandteil der Betonmatrix für die langfristige Abdichtung und den chemischen Schutz spezifiziert.

Weitere Details zu den preisgekrönten Projekten finden Sie auf der Landingpage der Xypex Project Awards sowie in der Broschüre zu den International Best Project Awards 2025: https://www.xypex.com/lp/intl-best-project-awards-winners

Über die Xypex International Best Project Awards – Exzellenz in der Betonabdichtung

Die Xypex International Best Project Awards würdigen die Leistungen des globalen Netzwerks von Xypex, indem sie Projekte vorstellen, die durch den Einsatz kristalliner Abdichtungstechnologie herausragende Leistungen in anspruchsvollen Bauumgebungen erbringen. Die Xypex-Vertriebshändler bieten der globalen Bauindustrie einen beständigen technischen Service und eine zuverlässige Projektleistung.

Über die Xypex Chemical Corporation

Die Xypex Chemical Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Abdichtung, des Schutzes und der Instandsetzung von Betonkonstruktionen mit über 55 Jahren Erfahrung und einer Erfolgsbilanz, die sich über mehr als 110 Länder erstreckt. Die Xypex Crystalline Technology ist so konzipiert, dass sie ein integraler, dauerhafter Bestandteil der Betonmatrix wird und langfristige Beständigkeit gegen Wasser und aggressive Chemikalien bietet.

Kontakt:

Chantell Segal

chantell.segal@xypex.com

QUELLE: Xypex Chemical Corp.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.