Elmos legt nachbörslich stark zu - Bericht über Verkaufsbemühung

Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert./zb/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 141,2 auf Tradegate (19. März 2026, 21:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -7,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -17,14 %/+27,48 % bedeutet.