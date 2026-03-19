AKTIE IM FOKUS
Elmos legt nachbörslich stark zu - Bericht über Verkaufsbemühung
- Elmos Aktien steigen nach Reuters Bericht deutlich
- Morgan Stanley beauftragt Suche nach Kaeufer Elmos
- Kurssprung Tradegate fast elf Prozent bei 142 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Elmos-Aktien haben am Donnerstag nachbörslich infolge eines Reuters-Berichts über einen möglichen Verkauf des Chipherstellers deutlich zugelegt. Die im SDax gelisteten Papiere zogen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast elf Prozent auf 142 Euro an.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen.
Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert./zb/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 141,2 auf Tradegate (19. März 2026, 21:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -7,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -17,14 %/+27,48 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
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Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.