    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Börse, Baby!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI beim Aktienkauf: Welche Rolle spielen ChatGPT & Co. beim Stockpicking?

    Kann Künstliche Intelligenz beim Stockpicking helfen? Börse Baby beleuchtet, welche Aktien KI aktuell empfiehlt und wo die Grenzen der Technologie beim Investieren liegen. Jetzt reinhören!

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - KI beim Aktienkauf: Welche Rolle spielen ChatGPT & Co. beim Stockpicking?
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    In der neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Podcast "Börse, Baby!" beleuchten Krischan Orth und Julian Schick die Möglichkeiten, wie Künstliche Intelligenz (KI) beim Investieren helfen kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage: Kann die KI tatsächlich erfolgreich beim Stockpicking helfen? Können Claude, ChatGPT oder Gemini sogar dabei helfen, die nächste Nvidia-Story zu finden? 

    Dabei zeigt sich, dass KI ein wertvolles Hilfsmittel für die erste Auswahl von Aktien bietet, jedoch keine revolutionären Geheimtipps hervorbringt. Experten warnen außerdem vor einem Overtrading durch KI. Ständiger neuer Input und neue Investment-Ideen können dafür sorgen, dass Privatanleger sich durch zu viel Trading ihre Rendite verhageln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    20.794,75€
    Basispreis
    22,31
    Ask
    × 10,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.464,28€
    Basispreis
    24,53
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Hilfreich hingegen sind die Tools, für Portfolioanpassungen, Rebalancing und Steueroptimierungen.

    Wozu die KI für Anleger wirklich gut ist: Jetzt in die neue Folge "Börse, Baby!" reinhören, zum Beispiel auf:


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! KI beim Aktienkauf: Welche Rolle spielen ChatGPT & Co. beim Stockpicking? Kann Künstliche Intelligenz beim Stockpicking helfen? Börse Baby beleuchtet, welche Aktien KI aktuell empfiehlt und wo die Grenzen der Technologie beim Investieren liegen. Jetzt reinhören!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     