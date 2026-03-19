KI beim Aktienkauf: Welche Rolle spielen ChatGPT & Co. beim Stockpicking?

In der neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Podcast "Börse, Baby!" beleuchten Krischan Orth und Julian Schick die Möglichkeiten, wie Künstliche Intelligenz (KI) beim Investieren helfen kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage: Kann die KI tatsächlich erfolgreich beim Stockpicking helfen? Können Claude, ChatGPT oder Gemini sogar dabei helfen, die nächste Nvidia-Story zu finden?

Dabei zeigt sich, dass KI ein wertvolles Hilfsmittel für die erste Auswahl von Aktien bietet, jedoch keine revolutionären Geheimtipps hervorbringt. Experten warnen außerdem vor einem Overtrading durch KI. Ständiger neuer Input und neue Investment-Ideen können dafür sorgen, dass Privatanleger sich durch zu viel Trading ihre Rendite verhageln.