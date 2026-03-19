Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Boeing
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 1
Performance 1M: -15,55 %
Performance 1M: -15,55 %
McDonald's
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 2
Performance 1M: -3,95 %
Performance 1M: -3,95 %
3M
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 3
Performance 1M: -12,37 %
Performance 1M: -12,37 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +1,56 %
Performance 1M: +1,56 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -6,00 %
Performance 1M: -6,00 %
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