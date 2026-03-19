Ölpreise
Brent gibt Gewinne ab - WTI dreht ins Minus
- Oelpreise unter Druck am Donnerstagabend deutliche
- Brent bei rund 10750 Dollar unter dem Tageshochnah
- WTI im April knapp 95 Dollar zeitweise ueber 100er
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstagabend unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai lag am Abend mit 107,50 Dollar nur noch leicht über dem Vortagsschluss, aber deutlich unter dem Tageshoch von etwas mehr als 119 Dollar. Der Preis für ein Fass Öl der US-Sorte WTI zur Auslieferung im April lag am Abend sogar mit etwas mehr als einem Prozent im Minus. Es kostete zuletzt knapp 95 Dollar, nachdem es im Tagesverlauf zeitweise noch deutlich mehr als 100 Dollar gekostet hatte./zb/tih
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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