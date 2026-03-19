Netanjahu
Iran kann kein Uran mehr anreichern
- Iran kann kein Uran mehr anreichern laut Netanjahu
- Iran kann keine ballistischen Raketen mehr bauende
- Netanjahu sagte Iran sei schwaecher denn je weiter
JERUSALEM (dpa-AFX) - Nach knapp drei Wochen Krieg kann der Iran laut israelischem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. "Der Iran ist schwächer denn je", sagte er in Jerusalem nach Angaben der "Times of Israel". Die Angriffe auf den Mullah-Staat würden aber weitergehen, "so lange dies notwendig ist".
Netanjahu bekräftigte auf der Pressekonferenz die Ziele der Militärkampagne, die Israel und die USA gestartet haben. Es gehe darum, die Bedrohung auszuschalten, die von den nuklearen Ambitionen und von den ballistischen Raketen des Irans ausgehen würden. Damit werde man die Bedingungen dafür schaffen, dass sich das iranische Volk die Freiheit nehmen kann, "sein Schicksal selbst zu gestalten".
Zum umstrittenen israelischen Angriff auf das iranische Ölfeld "South Pars" am Vortag sagte er: "Fakt Nummer eins: Israel hat allein gegen die Gasförderanlage gehandelt. Fakt Nummer zwei: Präsident Trump hat uns gebeten, künftig von (derartigen) Attacken abzusehen, und wir sehen davon ab."/gm/DP/zb
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
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Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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