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    Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta bietet Horizon Worlds in virtueller Welt fort
    • Zugang zu bereits veroeffentlichten Spielen bleibt
    • Meta fokussiert den Fokus auf Smartphone Plattform
    Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta wird nach dem Einschreiten von Nutzern ihre verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds doch nicht komplett dichtmachen. Für den Zugang zu bereits veröffentlichten Spielen werde die Plattform in virtueller Realität auf absehbare Zeit weiter verfügbar bleiben, kündigte Meta-Technikchef Andrew Bosworth in einem Instagram-Video an.

    Meta hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die 3D-Version von Horizon Worlds Mitte Juni abzuschalten. Danach sollte es nur noch eine Variante für Mobilgeräte wie Smartphones geben. Bosworth verwies auf die Reaktion von Nutzern auf die Ankündigung. Zugleich bekräftigte er, dass der Fokus bei Horizon künftig auf der Smartphone-Plattform liegen werde.

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    Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte über Jahre versucht, virtuelle Realität (VR) als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Auch die Umbenennung des Konzerns von Facebook zu Meta im Jahr 2021 hing damit zusammen: Der Name lehnt an die Bezeichnung "Metaverse" für virtuelle Welten an.

    Das Interesse der Nutzer blieb jedoch überschaubar: Die Sparte Reality Labs, in der die Quest-Headsets und Horizon Worlds entwickelt wurden, schrieb Quartal für Quartal operative Verluste von mehreren Milliarden Dollar./so/DP/zb

    Meta Platforms (A)

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 522,8 auf Tradegate (19. März 2026, 21:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -7,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +54,67 %/+90,95 % bedeutet.




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