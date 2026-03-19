Wirtschaft
US-Börsen auch im Minus - aber nicht so schlimm wie in Europa
Foto: Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgelassen - allerdings nicht so krass wie in Europa. Zu Handelsende in New York lag der Dow bei 46.021 Punkten 0,4 Prozent im Minus, der breiter gefasste S&P 500 mit 6.606 Punkten 0,3 Prozent und die Technologiebörse Nasdaq mit dem Nasdaq 100 bei 24.355 Punkten ebenfalls 0,3 Prozent niedriger. Zwischenzeitlich dippten die letzten beiden sogar in den grünen Bereich.
Einer der Gründe für die vergleichsweise entspannte Lage in Übersee: Der Ölpreis gab die im Tagesverlauf zwischenzeitlich deutliche Teuerung zum Großteil wieder ab. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 107,80 US-Dollar, das waren nur noch 37 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Gesprächsthema Nummer eins ist weiterhin der Nahost-Konflikt und die Sperrung der Straße von Hormus. Viele Anleger tun sich weiterhin schwer, die Dauer es Konflikts und die möglichen Auswirkungen zu bewerten. Positiv wurden Äußerungen von Israels Premier Netanjahu aufgenommen, wonach weite Teile der Kriegsziele bereits erreicht seien.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,1586 US-Dollar (+1,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8631 Euro zu haben. Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.660 US-Dollar gezahlt (-3,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,30 Euro pro Gramm.
Einer der Gründe für die vergleichsweise entspannte Lage in Übersee: Der Ölpreis gab die im Tagesverlauf zwischenzeitlich deutliche Teuerung zum Großteil wieder ab. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 107,80 US-Dollar, das waren nur noch 37 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Gesprächsthema Nummer eins ist weiterhin der Nahost-Konflikt und die Sperrung der Straße von Hormus. Viele Anleger tun sich weiterhin schwer, die Dauer es Konflikts und die möglichen Auswirkungen zu bewerten. Positiv wurden Äußerungen von Israels Premier Netanjahu aufgenommen, wonach weite Teile der Kriegsziele bereits erreicht seien.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,1586 US-Dollar (+1,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8631 Euro zu haben. Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.660 US-Dollar gezahlt (-3,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,30 Euro pro Gramm.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 16.03.26, 08:31
Weil Investoren bei Private Credit quasi die Flucht antreten, stehen börsennotierte Business Development Companies (BDCs) in den USA unter Druck. Deren Aktienkurse sinken, und die Dividenden fallen teilweise aus.mitdiskutieren »
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
provinzler schrieb 16.03.26, 04:05
mitdiskutieren »
Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.
Das Depot liegt YTD bei einem Resultat von minus 6%. Dafür konnte ein Teil des aufgelaufenen Cashs in Lohn und Brot gebracht werden und Neuzugang Wolters Kluwer hat vor etwa zwei oder drei Wochen den Weg ins Schlaftablettendepot gefunden. Erstmal allerdings "nur" mit ca. 8% Gewicht im Depot, dafür ist der Cashanteil erstmal auf ca. 6% gesunken. Sparraten und anstehende Dividendensaison werden den Bestand allerdings fraglos in den nächsten Wochen wieder schnell ansteigen lassen, sofern sich keine weiteren Opportunitäten auftun, denn auch bei Wolters ist der Kurs erstmal gestiegen nach dem Kauf.
Die Dividendenausbeute liegt marginal unter dem Vorjahr, was vollständig an Wechselkurseffekten liegt, da sich bei den Quartalszahlern der Bestand nicht geändert hat und es keine Senkungen von Dividenden gab. Aufgrund der bereits angekündigten Zahlungen erwarte ich im Q2 ein Plus von ~7% gegenüber dem Vorjahr. Inbsbeondere bei Admiral geht es dieses Jahr etwas bescheidener zu, was so allerdings auch zu erwarten war, dem entgegen steht die Halbjahresdividende bei Wolters.
HenryScheinulf schrieb 14.03.26, 20:04
mitdiskutieren »
Durchhalteparoli bieten:
Bild: https://static.wixstatic.com/media/6a74a4_56dc409faca94b2a9b4d7f97d899b17b%7Emv2.jpg/v1/fill/w_720,h_556,al_c,q_85/6a74a4_56dc409faca94b2a9b4d7f97d899b17b%7Emv2.jpg