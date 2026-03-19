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    Fedex - Aktie schießt in die Höhe +10,11 % - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die Fedex Aktie, bisher, um +10,11 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fedex Aktie.

    Besonders beachtet! - Fedex - Aktie schießt in die Höhe +10,11 % - 19.03.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FedEx ist ein führendes Logistikunternehmen, das Expressversand, Bodenlieferungen und Frachtlösungen bietet. Es konkurriert mit UPS, DHL und USPS und hebt sich durch schnelle Lieferzeiten und ein umfassendes globales Netzwerk ab.

    Fedex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Die Fedex Aktie konnte bisher um +10,11 % auf 334,68 zulegen. Das sind +30,73  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fedex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 334,68, mit einem Plus von +10,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Fedex über einen Zuwachs von +34,02 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Fedex Aktie damit um +8,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Fedex bisher ein Plus von +35,82 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    Fedex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,25 %
    1 Monat +3,35 %
    3 Monate +34,02 %
    1 Jahr +49,20 %

    Informationen zur Fedex Aktie

    Es gibt 235 Mio. Fedex Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,30 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 19.03.2026 im S&P 500.

    FedEx Reports Strong Third Quarter Results


    FedEx Corp. (NYSE: FDX) today reported the following consolidated results for the third quarter ended February 28 (adjusted measures exclude the items listed below):   Fiscal 2026   Fiscal 2025   As Reported (GAAP)   Adjusted (non-GAAP)   As …

    Der nächste KI-Boom trifft Lagerhallen – DHL greift massiv an


    Der Ausbau von Datenzentren treibt die Nachfrage nach Logistik rasant an. DHL reagiert mit neuen Lagern und setzt auf ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fedex

    DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. Expeditors International of Washington notiert im Plus, mit +0,49 %. United Parcel Service Registered (B) notiert im Plus, mit +0,36 %. Kuehne + Nagel International legt um +1,01 % zu DSV Bearer and/or registered notiert im Minus, mit -1,55 %.

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    Ob die Fedex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fedex

    +9,99 %
    +8,25 %
    +3,35 %
    +34,02 %
    +49,20 %
    +63,41 %
    +45,99 %
    +129,98 %
    +1.616,12 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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