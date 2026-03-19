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    Sparproramm und Netzumbau

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    Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Fedex hebt Gewinnprognose trotz Weltunsicherheiten
    • Fortschritte beim Netzwerk Umbau und Sparprogramm24
    • Bereinigter Gewinn je Aktie bei 1930 bis 2010 USD1
    Sparproramm und Netzumbau - Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt deutlich zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 jetzt ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 Dollar erwartet, teilte der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mit. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt zudem über der bisherigen Erwartung der Experten. Die Aktie legte nachbörslich acht Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus./zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 45,12 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 54,19 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,99 %/+32,88 % bedeutet.





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