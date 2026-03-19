JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 71,20EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +26,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer