JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 71,20EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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