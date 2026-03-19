    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel Nemetschek von 110 auf 90
    • Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung jetzt1
    • Ergebnisse fuer 2025 entsprechen den Eckdaten noch
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nemetschek AG!
    Long
    61,95€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,87€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 10,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Nemetschek

    +5,40 %
    +7,89 %
    +8,83 %
    -28,11 %
    -41,23 %
    +24,38 %
    +30,36 %
    +390,83 %
    +1.256,19 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 71,20 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +7,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,22 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +3,93 %/+75,56 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 90 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nemetschek. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     