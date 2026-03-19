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    PNE: Spannende Prognose für das Geschäftsjahr 2026

    Die PNE AG blickt optimistisch auf 2026: Trotz Unsicherheiten erwartet der Konzern ein deutlich höheres, bereinigtes EBITDA als von Analysten bislang angenommen.

    PNE: Spannende Prognose für das Geschäftsjahr 2026
    Foto: PNE AG
    • Die PNE AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 ein um Sondereffekte bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 110 Mio. Euro und 140 Mio. Euro.
    • Die Prognose liegt über dem aktuellen Analystenkonsens für das EBITDA 2026.
    • Das EBITDA normalized wird um etwa 20 Mio. Euro an Sondereffekten bereinigt, die nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen sind.
    • Die Prognose basiert auf einer umfassenden Bewertung der Projekte hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.
    • Aufgrund politischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Unsicherheiten veröffentlicht die PNE AG derzeit keine Prognosen oder Ziele für zukünftige Jahre.
    • Für das Jahr 2027 wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit eine eigene Prognose veröffentlichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PNE ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.443,02PKT (-2,18 %).


    PNE

    -0,13 %
    -3,27 %
    -15,74 %
    -24,41 %
    -45,80 %
    -47,22 %
    +7,40 %
    +371,91 %
    +177,29 %
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