Build Cadonix Arcadia und smartBuild wurden von CNH ausgewählt, um die Entwicklung und Fertigung von Kabelbäumen zu optimieren

Arcadia bietet eine vollständig integrierte, cloudbasierte CAD-Umgebung für die Elektrotechnik, die Schaltpläne direkt mit dem Layout von Kabelbäumen, Formplatten, der Dokumentation und den Fertigungsergebnissen verknüpft. In Kombination mit smartBuild, der digitalen Plattform von Cadonix für die Fertigung von Formplatten und Kabelbäumen, erhält CNH einen nahtlosen digitalen Workflow vom Engineering bis zur Produktion – was den Teams hilft, die Konstruktionsleistung, die Fertigungsproduktivität und die allgemeine Produktqualität zu verbessern.

FRAMINGHAM, Massachusetts, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- CNH, ein weltweit führendes Unternehmen für Ausrüstung, Technologie und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft und Bauwesen, hat sich für Arcadia und smartBuild von Re:Build Cadonix entschieden, um die Konstruktions- und Fertigungsprozesse für Kabelbäume im Rahmen seiner Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft zu modernisieren und zu optimieren.

„CNH ist ein renommierter Vorreiter bei der Weiterentwicklung der Präzisionslandwirtschaft und von Fahrzeugtechnologien der nächsten Generation", sagte Chris Flaherty von Re:Build Cadonix. „Durch den Einsatz von Arcadia und smartBuild kann CNH die Entwicklung elektrischer Systeme direkt mit der Kabelbaumfertigung auf einer einzigen digitalen Plattform verknüpfen. Dies ermöglicht den Entwicklungs- und Produktionsteams eine effektivere Zusammenarbeit, die Reduzierung von Fehlern sowie die schnellere und zuverlässigere Lieferung hochwertiger Systeme."

„Elektrische Systeme werden immer komplexer, da landwirtschaftliche Maschinen durch fortschrittliche Elektronik, Sensoren und autonome Funktionen ständig weiterentwickelt werden", sagte Brian Carda, Betriebsleiter des CNH-Werks in Sioux Falls, South Dakota. „Durch den Einsatz von Arcadia und smartBuild erwarten wir eine deutliche Steigerung der Effizienz unserer Konstruktions- und Fertigungsprozesse bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität und Rückverfolgbarkeit. Wir gehen davon aus, dass sich diese Verbesserungen positiv auf unser Geschäft auswirken werden, während wir weiter wachsen und innovativ sind."

CNH entwickelt fortschrittliche Technologien, die es modernen landwirtschaftlichen Maschinen ermöglichen, präziser, effizienter und automatisierter zu arbeiten. Durch die Integration modernster Elektronik, Konnektivität und Automatisierung in landwirtschaftliche Maschinen unterstützt das Unternehmen Landwirte dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Feldarbeit zu optimieren.

Re:Build Cadonix bietet die branchenweit einzige cloudnative End-to-End-Plattform für die elektrische Konstruktion und Fertigung, die speziell für die moderne Entwicklung von Kabelbäumen und elektrischen Systemen entwickelt wurde.

Mit Lösungen wie Arcadia und smartBuild ermöglicht Cadonix Unternehmen:

einen digitalen Threads vom Konzept bis zur Fertigungsausführung zu erhalten

automatisch präzise Fertigungsdokumentationen zu erstellen

manuelle Auswertungen und Baufehler zu eliminieren

Produktionszyklen um bis zu 50 % zu beschleunigen

Fehlern beim Entwurf bis zur Fertigung um bis zu 95 % zu reduzieren

die direkten Arbeitskosten um bis zu 25 % zu senken

die schnelle Verwaltung von Produktvarianten und die Skalierung der Produktionsanforderungen zu unterstützen

Durch die Zusammenführung von Konstruktions- und Fertigungsabläufen unterstützt Cadonix Hersteller dabei, schneller zu produzieren, von Anfang an fehlerfrei zu fertigen und die Produktion sicher zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.cadonix.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2869958/Cadonix_Logo.jpg

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