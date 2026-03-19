    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Rat fordert Stopp der Angriffe auf Energieanlagen in Nahost

    Wirtschaft - EU-Rat fordert Stopp der Angriffe auf Energieanlagen in Nahost
    Foto: Europäischer Rat am 19.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Europäische Rat fordert "ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasseranlagen" im Nahen Osten. Man bedauere den Verlust von Menschenleben und beobachte die weitreichenden Auswirkungen der Kampfhandlungen aufmerksam, "insbesondere auf die wirtschaftliche Stabilität", heißt es in den Schlussfolgerungen des Ratstreffens, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurden.

    Der Europäische Rat verurteile zudem "die wahllosen Militärangriffe des Irans gegen Länder der Region aufs Schärfste und bekundet seine Solidarität mit den betroffenen Ländern", heißt es in dem Text.

    Der Europäische Rat begrüße zwar die von den Mitgliedstaaten angekündigten verstärkten Bemühungen, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten, allerdings: "sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind". Das bedeutet: Die EU-Staaten erteilen dem von US-Präsident Donald Trump geforderten sofortigen Eingreifen europäischer Staaten am Golf eine Absage, stattdessen sollen zuerst alle Kampfhandlungen beendet werden.

    In Bezug auf die steigenden Energiepreise solle die Kommission "gegebenenfalls geeignete Maßnahmen vorschlagen", heißt es in den Schlussfolgerungen des Ratstreffens. Konkrete Maßnahmen wurden zunächst nicht genannt.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft EU-Rat fordert Stopp der Angriffe auf Energieanlagen in Nahost Der Europäische Rat fordert "ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasseranlagen" im Nahen Osten. Man bedauere den Verlust von Menschenleben und beobachte die weitreichenden Auswirkungen der Kampfhandlungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     