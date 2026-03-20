Merz will KI-Verordnung komplett auf den Prüfstand stellen

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die KI-Verordnung der Europäischen Union komplett auf den Prüfstand stellen. "Es gibt eine relativ umfangreiche Liste von Vorschlägen aus der Industrie, auch aus den Startup-Unternehmen, die mit dieser Technologie arbeiten wollen", sagte Merz nach dem EU-Ratstreffen am späten Donnerstagabend der dts Nachrichtenagentur in Brüssel.Deswegen habe der Rat der Kommission einen "allgemeinen Auftrag" gegeben, noch einmal einen "Omnibus" für das ganze Thema Künstliche Intelligenz auf den Weg zu bringen. "Und da werden jetzt sicherlich viele Vorschläge auch berücksichtigt werden", so der Kanzler.Man nehme jedenfalls die Klagen, die man von Unternehmen höre, ernst. "Wir wollen hier in Europa die gleichen Chancen haben, mit Künstlicher Intelligenz auch voranzukommen und entsprechende Unternehmensgründungen zu ermöglichen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch in China", sagte Merz.Einzelne Bestandteile der KI-Verordnung, beispielsweise die eigentlich für August geplanten umfassenden Transparenzpflichten, wollte der Kanzler nicht kommentieren. Es werde aber "eine umfassende Überprüfung auch des gesamten Regelwerks geben", sagte Merz.