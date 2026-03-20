Welche Aktie jetzt kaufen? Evotec, Nel und Lahontan Gold.
Was ist denn da bei Nel los? Innerhalb weniger Tage hat die einstige Wasserstoffhoffnung über 20 % an Wert gewonnen. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde verlassen. Doch Analysten sehen keine Trendwende. Stattdessen weisen sie auf ein Risiko im …
Foto: esg-aktien.de
Was ist denn da bei Nel los? Innerhalb weniger Tage hat die einstige Wasserstoffhoffnung über 20 % an Wert gewonnen. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde verlassen. Doch Analysten sehen keine Trendwende. Stattdessen weisen sie auf ein Risiko im Auftragsbestand hin. Dagegen bietet sich bei diesem Gold-Explorer nach der scharfen Korrektur derzeit eine interessante Einstiegschance. Lahontan Gold will bald die Ressourcenschätzung seines Flaggschiffprojekts in Nevada von 2 Mio. Unzen erhöhen. Erfolgt dies, erscheint die Aktie viel zu günstig zu sein. Dass Evotec zu günstig ist, scheinen Anleger nicht zu glauben. Auch die jüngste Meilensteinzahlung kann keine positiven Impulse liefern. Stattdessen sackte die Aktie gestern weiter ab.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte