Welche Aktie jetzt kaufen? Evotec, Nel und Lahontan Gold. Was ist denn da bei Nel los? Innerhalb weniger Tage hat die einstige Wasserstoffhoffnung über 20 % an Wert gewonnen. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde verlassen. Doch Analysten sehen keine Trendwende. Stattdessen weisen sie auf ein Risiko im …



