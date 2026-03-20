Kupfer-Rausch und Platin-Power: Wie Power Metallic die Rohstoffe für die High-Tech-Welt von morgen sichert!

In Quebec liegt ein Schatz und das ist einer, den die Technologiewelt von morgen dringend braucht. Power Metallic Mines steht mit seinem Flaggschiffprojekt NISK kurz davor, zu einem der wichtigsten Lieferanten kritischer Metalle zu werden. Es geht …



