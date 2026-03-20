Atomkraft – ja bitte! KSB und American Atomics profitieren, Microsoft in der Warteschleife Der deutsche Alleingang beim Atomausstieg kann nicht verhindern, dass der Rest der Welt immer stärker auf Kernenergie setzt. Davon können Anleger profitieren, wie das Beispiel KSB zeigt. Die Aktie des rheinland-pfälzischen Pumpenherstellers hebt …



