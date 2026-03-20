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    Atomkraft – ja bitte! KSB und American Atomics profitieren, Microsoft in der Warteschleife

    Der deutsche Alleingang beim Atomausstieg kann nicht verhindern, dass der Rest der Welt immer stärker auf Kernenergie setzt. Davon können Anleger profitieren, wie das Beispiel KSB zeigt. Die Aktie des rheinland-pfälzischen Pumpenherstellers hebt …

    Atomkraft – ja bitte! KSB und American Atomics profitieren, Microsoft in der Warteschleife
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der deutsche Alleingang beim Atomausstieg kann nicht verhindern, dass der Rest der Welt immer stärker auf Kernenergie setzt. Davon können Anleger profitieren, wie das Beispiel KSB zeigt. Die Aktie des rheinland-pfälzischen Pumpenherstellers hebt nach einem Großauftrag aus der Atomwirtschaft ab. Der US-Tech-Gigant Microsoft hingegen wird von milliardenschweren Investitionen zur Energieversorgung der Rechenzentren gebremst. Bei American Atomics warten Aktionäre noch auf den Durchbruch, der dank guter Kontakte zur Politik kurz bevorstehen könnte.

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