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    FedEx pulverisiert Prognosen – Aktie geht nachbörslich steil!

    FedEx hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 angehoben, während die geplante Abspaltung der Frachtsparte weiter voranschreitet. Die Aktie legte nachbörslich um 9 Prozent zu.

    Logistikriese - FedEx pulverisiert Prognosen – Aktie geht nachbörslich steil!
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    FedEx hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026 erhöht. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 9 Prozent zu.

    Der Logistikkonzern erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 23,43 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie kam FedEx auf 5,25 US-Dollar und übertraf die Konsensprognose von 4,09 US-Dollar damit deutlich.

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    Auch operativ lief es besser als erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 1,68 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verdiente FedEx 1,06 Milliarden US-Dollar, nach 909 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie entsprach das 4,41 US-Dollar. Bereinigt um Sonderfaktoren wie Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Abspaltung lag der Gewinn sogar noch höher.

    Für Anleger besonders wichtig: FedEx traut sich nun mehr zu. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 6,5 Prozent. Analysten hatten lediglich mit 5,6 Prozent gerechnet. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde auf 19,30 bis 20,10 US-Dollar erhöht. Zuvor waren 17,80 bis 19 US-Dollar in Aussicht gestellt worden.

    Laut Konzern sind Treiber der besseren Entwicklung vor allem Effizienzgewinne. Das Programm "Network 2.0", mit dem Prozesse automatisiert und KI-Lösungen genutzt werden, soll inzwischen Einsparungen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar bringen.

    Zudem bestätigte FedEx, dass die Frachtsparte FedEx Freight wie geplant zum 1. Juni als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen abgespalten werden soll. Belastungen durch den Iran-Krieg sieht das Management zwar, stuft sie aber als überschaubar ein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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