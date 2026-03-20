Aktie für die Drohnen-Hausse! NEO Battery Materials erweitert Produktion für militärische Anwendungen! Die Chancen von Drohnen-Boom, Robotik und Elektromobilität in einer Aktie. Damit wird die Story von NEO Battery in einem Satz zusammengefasst. Denn die in Südkorea gefertigten Hochleistungsbatterien werden in all diesen Bereichen dringend benötigt. …



