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    Aktie für die Drohnen-Hausse! NEO Battery Materials erweitert Produktion für militärische Anwendungen!

    Die Chancen von Drohnen-Boom, Robotik und Elektromobilität in einer Aktie. Damit wird die Story von NEO Battery in einem Satz zusammengefasst. Denn die in Südkorea gefertigten Hochleistungsbatterien werden in all diesen Bereichen dringend benötigt. …

    Aktie für die Drohnen-Hausse! NEO Battery Materials erweitert Produktion für militärische Anwendungen!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Chancen von Drohnen-Boom, Robotik und Elektromobilität in einer Aktie. Damit wird die Story von NEO Battery in einem Satz zusammengefasst. Denn die in Südkorea gefertigten Hochleistungsbatterien werden in all diesen Bereichen dringend benötigt. Insbesondere bei Drohnen werden Lieferketten außerhalb Chinas immer wichtiger. NEO bietet diese. Und dabei ist man dem chinesischen Wettbewerb auch bei der Leistungsfähigkeit überlegen. Die Produktion läuft in diesem Jahr hoch und man hat sich bereits ein Grundstück zur Erweiterung gesichert. So liegt der Fokus zunächst auf Zellen für Drohnenanwendungen und der Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Verteidigungsministerium. Dies sollte Türen innerhalb der NATO öffnen. Da kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, wann die Aktie durchstartet.

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