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    Finale im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz

    Für Sie zusammengefasst
    • Parteien stimmen sich in Rheinland Pfalz ein jetzt
    • SPD und CDU Kundgebungen nur 30 Kilometer entfernt
    • SPD regiert in Rheinland Pfalz seit 35 Jahren lang
    Finale im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAINZ (dpa-AFX) - Zum Ende des Wahlkampfs in Rheinland-Pfalz stimmen sich die Parteien bei Abschlussveranstaltungen auf die Landtagswahl am Sonntag ein. Dabei veranstalten die regierende SPD und die oppositionelle CDU ihre jeweilige Kundgebung am Freitag nur etwa 30 Kilometer voneinander entfernt.

    SPD-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Alexander Schweitzer wirbt in seiner Geburtsstadt Landau um den erneuten Auftrag zur Regierungsbildung (17.30 Uhr). Erwartet werden auch die früheren rheinland-pfälzischen Regierungschefs Malu Dreyer, Rudolf Scharping und Kurt Beck.

    In Bad Dürkheim will CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder noch einmal für einen Regierungswechsel in Mainz werben (17.30 Uhr). Unterstützung erhält er unter anderem von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Gordon Schnieder ist der jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.

    Die SPD regiert seit 35 Jahren

    Auch andere Parteien stimmen sich ein, etwa die FDP mit Spitzenkandidatin Daniela Schmitt und dem Bundesvorsitzenden Christian Dürr in Koblenz (17.30 Uhr). Die Veranstaltungen markieren den Schlusspunkt des Wahlkampfs.

    Am Sonntag sind die Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU erwarten. Die SPD regiert im strukturell konservativen Rheinland-Pfalz seit 35 Jahren./wo/DP/men






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