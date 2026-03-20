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    Golfstaaten erneut unter iranischem Beschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran setzt Angriffe gegen arabische Staaten fortam
    • Kuwait meldet Beschuss durch Raketen und Drohnenim
    • Saudi Arabien und VAE wehren Drohnenangriffe abjet
    POLITIK - Golfstaaten erneut unter iranischem Beschuss
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    RIAD/DOHA (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge hat der Iran in der Nacht seine Angriffe gegen arabische Staaten, in denen es US-Militärstützpunkte gibt, fortgesetzt. Die Armee von Kuwait meldete auf der Plattform X erneuten Beschuss durch Raketen und Drohnen. Die Luftabwehr sei dabei, die Geschosse abzufangen. Das Verteidigungsministerium in Saudi-Arabien wehrte nach eigenen Angaben gleich mehrere Drohnenangriffe ab.

    Auch die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten auf X die erfolgreiche Abwehr eines Luftangriffs. In Bahrain geriet nach Angaben des Innenministeriums ein Lagerhaus durch herabfallende Trümmer in Brand. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Es gebe keine Verletzten, hieß es./ln/DP/zb





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