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    Israels Luftwaffe fliegt weitere Angriffswelle im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Israels Luftwaffe setzt neue Wellen von Angriffens
    • Ziel Infrastruktur des iranischen Terrorregimesnun
    • Iran feuerte mehrere Raketensalven auf Israel abhe
    Israels Luftwaffe fliegt weitere Angriffswelle im Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe greift weiter im Iran an. Die Streitkräfte hätten eine neue "Welle" an Attacken im ganzen Land begonnen, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Ziel sei "Infrastruktur des iranischen Terrorregimes", hieß es in einer kurzen Mitteilung auf Telegram ohne nähere Einzelheiten. Kurz zuvor hatte der Iran gleich mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es nicht.

    Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor noch laut der Zeitung "Times of Israel" gesagt: "Der Iran ist schwächer denn je." Nach knapp drei Wochen Krieg könne der Iran kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist", sagte Netanjahu./ln/DP/zb





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